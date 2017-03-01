أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي تسجل أعلى مستوياتها خلال يناير

سجلت أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي أعلى رقم في تاريخه مع ارتفاعها الى 8 ملايين مسافر في شهر يناير 2017، وبنسبة 10 % مقارنة بيناير 2016، كما يتضح أدناه:

وكانت أعداد المسافرين عبر المطار قد سجلت نحو 83.6 مليون مسافر خلال العام الماضي.

وحسب بيان صدر عن “مطارات دبي” فقد سجلت أوروبا الشرقية أعلى نسبة نمو في حركة المسافرين في يناير الفائت بواقع 32.5 %، تلتها اسيا بنسبة 26.4 %، ثم أمريكا الجنوبية بنسبة 18.6 %.

أما على صعيد اجمالي حركة المسافرين، فقد حافظت شبه القارة الهندية على موقعها الاول بإجمالي عدد مسافرين و الذي بلغ 1.88 مليون مسافر في يناير 2017، تلاها أوروبا الغربية بواقع 1.70 مليون مسافر، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بواقع 1.36 مليون مسافر.

واحتلت لندن المركز الاول على قائمة أهم المدن بحركة المسافرين مع مطار دبي تلاها الدوحة، ثم الكويت وأخيرا مومباي.

وأشار المطار إلى أنه يعتزم تنفيذ برنامج “دي اكس بي بلس” والهادف الى تحسين جودة الخدمات وزيادة السعة في مطار دبي الدولي عن طريق تطبيق وسائل تكنولوجية جديدة لتسهيل الإجراءات.