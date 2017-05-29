أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي ترتفع إلى 7.6 مليون مسافر بنسبة 9 %

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وصلت أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي  إلى 7.6 مليون مسافر في نهاية شهر أبريل 2017، حيث ارتفعت أعداد المسافرين بنسبة 9 % مقارنة بشهر أبريل 2016 كما يوضح الجدول التالي .

مطار دبي الدولي  – شهر أبريل 2017

أبريل  2016

أبريل 2017

التغير

عدد المسافرين (مليون)

7.0

7.6

+ 9 %

عدد الرحلات(ألف رحلة)

34.9

35.3

+ 1 %

حجم الشحن (الف طن)

213.8

217.9

+ 3 %

وساهم هذا النمو في زيادة اجمالي اعداد المسافرين عبر المطار خلال الاربعة اشهر الاولى من العام الجاري الى 30 مليونا و 542 الفا و 119 مسافرا مقارنة مع 27 مليونا و 958 الفا و 926 الفا في الفترة المناظرة من العام الماضي بارتفاع بنسبة 7.8%.

مطار دبي الدولي – الأشهر االأربعة الأولى  2017

4 أشهر 2016

4 أشهر 2017

التغير

عدد المسافرين (مليون)

27.9

30.5

+ 8 %

عدد الرحلات (ألف رحلة)

140.2

140.6

+ 0.3 %

حجم الشحن (ألف طن)

828.9

854.3

+ 3 %

وتصدرت أمريكا الجنوبية القائمة في شهر أبريل لجهة النسبة المئوية للنمو، حيث نمت حركة الرحلات المتجهة للمنطقة والمغادرة منها من وإلى مطار دبي الدولي بنسبة 38.9%، تبعتها أوروبا الشرقية (33.9%)، وآسيا (18.9%).

و تفوقت شبه القارة الهندية على كافة المناطق الأخرى لجهة اجمالي عدد المسافرين مع ارتفاع الاعداد الى 1.4 مليون مسافر، تبعتها أوروبا الغربية 1.1 مليون مسافر مسافرا تلتها دول مجلس التعاون الخليجي باجمالي 1.8 مليون مسافر.

و حلت لندن في صدارة الوجهات بين المدن بالنسبة لمطار دبي الدولي مع 350 مليون مسافر في شهر أبريل الماضي، تلتها الدوحة 290 مليون مسافر، وجدة 197 مليون مسافر،  وبانكوك 193 مليون مسافر، ومومباي 191 مليون مسافر.

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Tags:الطيران الخليجىالمسافرينطيرانمطار دبي
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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