أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي ترتفع إلى 7.6 مليون مسافر بنسبة 9 %

وصلت أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي إلى 7.6 مليون مسافر في نهاية شهر أبريل 2017، حيث ارتفعت أعداد المسافرين بنسبة 9 % مقارنة بشهر أبريل 2016 كما يوضح الجدول التالي .

مطار دبي الدولي – شهر أبريل 2017 أبريل 2016 أبريل 2017 التغير عدد المسافرين (مليون) 7.0 7.6 + 9 % عدد الرحلات(ألف رحلة) 34.9 35.3 + 1 % حجم الشحن (الف طن) 213.8 217.9 + 3 %

وساهم هذا النمو في زيادة اجمالي اعداد المسافرين عبر المطار خلال الاربعة اشهر الاولى من العام الجاري الى 30 مليونا و 542 الفا و 119 مسافرا مقارنة مع 27 مليونا و 958 الفا و 926 الفا في الفترة المناظرة من العام الماضي بارتفاع بنسبة 7.8%.

مطار دبي الدولي – الأشهر االأربعة الأولى 2017 4 أشهر 2016 4 أشهر 2017 التغير عدد المسافرين (مليون) 27.9 30.5 + 8 % عدد الرحلات (ألف رحلة) 140.2 140.6 + 0.3 % حجم الشحن (ألف طن) 828.9 854.3 + 3 %