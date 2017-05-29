أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي ترتفع إلى 7.6 مليون مسافر بنسبة 9 %

وصلت أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي إلى 7.6 مليون مسافر في نهاية شهر أبريل 2017، حيث ارتفعت أعداد المسافرين بنسبة 9 % مقارنة بشهر أبريل 2016 كما يوضح الجدول التالي .
مطار دبي الدولي – شهر أبريل 2017
أبريل 2016
أبريل 2017
التغير
عدد المسافرين (مليون)
7.0
7.6
+ 9 %
عدد الرحلات(ألف رحلة)
34.9
35.3
+ 1 %
حجم الشحن (الف طن)
213.8
217.9
+ 3 %
مطار دبي الدولي – الأشهر االأربعة الأولى 2017
4 أشهر 2016
4 أشهر 2017
التغير
عدد المسافرين (مليون)
27.9
30.5
+ 8 %
عدد الرحلات (ألف رحلة)
140.2
140.6
+ 0.3 %
حجم الشحن (ألف طن)
828.9
854.3
+ 3 %
و تفوقت شبه القارة الهندية على كافة المناطق الأخرى لجهة اجمالي عدد المسافرين مع ارتفاع الاعداد الى 1.4 مليون مسافر، تبعتها أوروبا الغربية 1.1 مليون مسافر مسافرا تلتها دول مجلس التعاون الخليجي باجمالي 1.8 مليون مسافر.
و حلت لندن في صدارة الوجهات بين المدن بالنسبة لمطار دبي الدولي مع 350 مليون مسافر في شهر أبريل الماضي، تلتها الدوحة 290 مليون مسافر، وجدة 197 مليون مسافر، وبانكوك 193 مليون مسافر، ومومباي 191 مليون مسافر.