أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي ترتفع إلى 83.6 مليون مسافر

وأظهرت احصاءات مطارات دبي تصدر دول اوروبا الشرقية قائمة الاسواق من حيث نسبة النمو حيث سجلت الحركة بين هذه الاسواق ومطار دبي نموا نسبته 17.5 % العام الماضي نتيجة افتتاح خطوط جديدة باتجاه تلك الدول، تلتها آسيا بـ 11.4%، وشبه القارة الهندية بنسبة 9.5%.

وعلى صعيد السوق الاكبر من حيث اجمالي عدد المسافرين، واصلت الهند تصدر القائمة بإجمالي قدره 11.4 مليون مسافر خلال العام الماضي، تلتها السعودية بـ 6.08 مليون مسافر، فالمملكة المتحدة بنحو 6.06 مليون مسافر.

أما على صعيد وجهات المدن المرتبطة مع مطار دبي الدولي، فقد حلت لندن في المركز الأول بـ 3.7 مليون مسافر، وحلت الدوحة المركز الثاني بـ 2.9 مليون مسافر، تلتها مومباي في المركز الثالث بـ 2.3 مليون مسافر.

وقال بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، أنه حسب توقعاتنا سوف نصل إلى 89 مليون مسافر في العام الجاري، حيث سيحافظ بذلك مطار دبي على مركزه على رأس قائمة اكبر مطارات العالم بأعداد المسافرين الدوليين، ويقترب من المركز الأول لجهة اجمالي حركة المسافرين أيضا.