أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي ترتفع إلى 83.6 مليون مسافر

كشف تقرير صدر عن مؤسسة مطارات دبي، ارتفاع في أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي إلى نحو 83.6 مليون مسافر خلال العام الماضي، بنمو قدره 7.2 % مقارنة بعام 2015.
كما سجلت أعداد المسافرين ارتفاعاً بنسبة 10% خلال شهر ديسمبر الماضي عند 7.7 مليون مسافر.
مطار دبي الدولي – شهر ديسمبر 2016
ديسمبر 2015
ديسمبر 2016
التغير
عدد المسافرين (مليون)
7.0
7.7
+ 10 %
عدد الرحلات (ألف رحلة)
35.5
36.0
+ 2 %
حجم الشحن (ألف طن)
218.40
230.12
+ 5 %
مطار دبي الدولي –2016
2015
2016
التغير
عدد المسافرين (مليون)
78.0
83.6
+ 7 %
عدد الرحلات (ألف رحلة)
406.7
418.2
+ 3 %
حجم الشحن (مليون طن)
2.5
2.6
+ 3 %
وأظهرت احصاءات مطارات دبي تصدر دول اوروبا الشرقية قائمة الاسواق من حيث نسبة النمو حيث سجلت الحركة بين هذه الاسواق ومطار دبي نموا نسبته 17.5 % العام الماضي نتيجة افتتاح خطوط جديدة باتجاه تلك الدول، تلتها آسيا بـ 11.4%، وشبه القارة الهندية بنسبة 9.5%.
وعلى صعيد السوق الاكبر من حيث اجمالي عدد المسافرين، واصلت الهند تصدر القائمة بإجمالي قدره 11.4 مليون مسافر خلال العام الماضي، تلتها السعودية بـ 6.08 مليون مسافر، فالمملكة المتحدة بنحو 6.06 مليون مسافر.
أما على صعيد وجهات المدن المرتبطة مع مطار دبي الدولي، فقد حلت لندن في المركز الأول بـ 3.7 مليون مسافر، وحلت الدوحة المركز الثاني بـ 2.9 مليون مسافر، تلتها مومباي في المركز الثالث بـ 2.3 مليون مسافر.
وقال بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، أنه حسب توقعاتنا سوف نصل إلى 89 مليون مسافر في العام الجاري، حيث سيحافظ بذلك مطار دبي على مركزه على رأس قائمة اكبر مطارات العالم بأعداد المسافرين الدوليين، ويقترب من المركز الأول لجهة اجمالي حركة المسافرين أيضا.