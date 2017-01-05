6.6 مليون مسافر عبر مطار دبي الدولي بنمو 9%

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ارتفعت أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال شهر نوفمبر الماضي إلى 6.6 مليون مسافر وبزيادة نسبتها 9%، مقارنة بشهر نوفمبر 2015.

كما سجلت أعداد المسافرين ارتفاعاً بنسبة 7% منذ بداية العام الجاري وحتى نوفمبر عند 76 مليون مسافر.

وسجلت الهند أكبر زيادة في إجمالي عدد المسافرين في نوفمبر 2016 إلى 959 ألف مسافر، تلتها المملكة العربية السعودية بنمو قدره 469 آلاف مسافر، والمملكة المتحدة 465 ألف مسافر، والباكستان 308 آلاف مسافر.

مطار دبي الدولي  – شهر نوفمبر  2016

نوفمبر 2015

نوفمبر 2016

التغير

عدد المسافرين  (مليون)

6.0

6.6

+9 %

عدد الرحلات (ألف رحلة)

33.8

34.7

+3 %

حجم الشحن (الف طن)

218.3

234.7

+7 %

مطاردبي الدولي – الأحد عشر شهرا الأولى 2016

أحد عشر شهرا  2015

أحد عشر شهرا 2016

التغير

عدد المسافرين  (مليون)

71.0

76.0

+7 %

عدد الرحلات (ألف رحلة)

371.1

382.1

+3 %

حجم الشحن (مليون طن)

2.3

2.4

+3 %

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Tags:المسافريندبيمطار دبي الدولي
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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