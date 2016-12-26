أعداد المسافرين عبر “مطار أبوظبي” ترتفع إلى 1.9 مليون مسافر

ارتفعت أعداد المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي خلال شهر نوفمبر الماضي، وبزيادة نسبتها نحو 4 % مقارنة بنوفمبر 2015.
كما سجلت أعداد المسافرين ارتفاعاً بنسبة 5 % منذ بداية العام الجاري وحتى نوفمبر عند 22 مليون مسافر.
وسجلت حركة المسافرين إلى المملكة العربية السعودية زيادة بنسبة 43 %عن العام 2015 لتبقى الوجهة الأكثر ازدحاما.
مطار أبوظبي الدولي – شهرنوفمبر 2016
نوفمبر 2015
نوفمبر 2016
التغير
عدد المسافرين (مليون)
1.8
1.9
4 %
عدد الرحلات (ألف رحلة)
14.0
14.3
2 %
حجم الشحن (الف طن)
70.3
71.2
1 %
مطارأبوظبي الدولي – الأحد عشر شهرا الأولى 2016
أحد عشر شهرا 2015
أحد عشر شهرا 2016
التغير
عدد المسافرين (مليون)
21.2
22.3
5 %
عدد الرحلات (ألف رحلة)
158.3
157.6
– 1 %
حجم الشحن (مليون طن)
760.5
733.7
– 3 %