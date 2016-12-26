أعداد المسافرين عبر “مطار أبوظبي” ترتفع إلى 1.9 مليون مسافر

ارتفعت أعداد المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي خلال شهر نوفمبر الماضي، وبزيادة نسبتها نحو 4 % مقارنة بنوفمبر 2015.

كما سجلت أعداد المسافرين ارتفاعاً بنسبة 5 % منذ بداية العام الجاري وحتى نوفمبر عند 22 مليون مسافر.

وسجلت حركة المسافرين إلى المملكة العربية السعودية زيادة بنسبة 43 %عن العام 2015 لتبقى الوجهة الأكثر ازدحاما.

مطار أبوظبي الدولي – شهرنوفمبر 2016 نوفمبر 2015 نوفمبر 2016 التغير عدد المسافرين (مليون) 1.8 1.9 4 % عدد الرحلات (ألف رحلة) 14.0 14.3 2 % حجم الشحن (الف طن) 70.3 71.2 1 %