أعداد المسافرين عبر “مطار أبوظبي” ترتفع إلى 1.9 مليون مسافر

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ارتفعت أعداد المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي خلال شهر نوفمبر الماضي، وبزيادة نسبتها نحو 4 % مقارنة بنوفمبر 2015.

كما سجلت أعداد المسافرين ارتفاعاً بنسبة 5 % منذ بداية العام الجاري وحتى نوفمبر عند 22  مليون مسافر.

وسجلت حركة المسافرين إلى المملكة العربية السعودية زيادة بنسبة  43 %عن العام 2015 لتبقى الوجهة الأكثر ازدحاما.

مطار أبوظبي الدولي  – شهرنوفمبر  2016

نوفمبر 2015

نوفمبر 2016

التغير

عدد المسافرين  (مليون)

1.8

1.9

4 %

عدد الرحلات (ألف رحلة)

14.0

14.3

2 %

حجم الشحن (الف طن)

70.3

71.2

1 %

مطارأبوظبي الدولي – الأحد عشر شهرا الأولى 2016

أحد عشر شهرا  2015

أحد عشر شهرا 2016

التغير

عدد المسافرين  (مليون)

21.2

22.3

5 %

عدد الرحلات (ألف رحلة)

158.3

157.6

– 1 %

حجم الشحن (مليون طن)

760.5

733.7

– 3 %

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Tags:الاماراتدبيسياحةمطارمطار أبوظبي الدولي
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