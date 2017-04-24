أعداد المسافرين عبر مطار أبوظبي ترتفع إلى 6.15 مليون مسافر

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ارتفعت أعداد المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي إلى 6.15 مليون مسافر خلال الربع الأول من عام 2017 بنمو نسبته 1.8 % مقارنة بالربع الأول من 2015:

مطار أبوظبي الدولي

مارس 2016

مارس 2017

التغير

عدد المسافرين خلال شهر

2.02

2.03

+ 0.3 %

عدد المسافرين خلال 3 أشهر

6.04

6.15

+ 1.8 %

وتصدرت كل من لندن وبانكوك وبومباي والدوحة وجدة الوجهات الخمس الأكثر ازدحاماً خلال الربع الأول لتمثل في مجموعها 17.3 % من إجمالي حركة المسافرين خلال هذه الفترة.

وارتفعت حركة الترانزيت والتحويل بنسبة 2.1%في الربع الأول مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتسجل مجموعها 65.8% من إجمالي الحركة في مطار أبوظبي.

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Tags:الإماراتمسافرينمطار أبوظبي
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