أعداد المسافرين عبر مطار أبوظبي ترتفع إلى 6.15 مليون مسافر

ارتفعت أعداد المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي إلى 6.15 مليون مسافر خلال الربع الأول من عام 2017 بنمو نسبته 1.8 % مقارنة بالربع الأول من 2015:
مطار أبوظبي الدولي
مارس 2016
مارس 2017
التغير
عدد المسافرين خلال شهر
2.02
2.03
+ 0.3 %
عدد المسافرين خلال 3 أشهر
6.04
6.15
+ 1.8 %
وتصدرت كل من لندن وبانكوك وبومباي والدوحة وجدة الوجهات الخمس الأكثر ازدحاماً خلال الربع الأول لتمثل في مجموعها 17.3 % من إجمالي حركة المسافرين خلال هذه الفترة.
وارتفعت حركة الترانزيت والتحويل بنسبة 2.1%في الربع الأول مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتسجل مجموعها 65.8% من إجمالي الحركة في مطار أبوظبي.