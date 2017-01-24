أعداد المسافرين عبر المطارات السعودية ترتفع إلى 84 مليون مسافر

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ارتفعت أعداد المسافرين عبر مطارات المملكة إلى 84 مليون مسافر خلال العام 2016، وبنسبة بلغت 2.6 % مقارنة بالعام 2015.

ووفق إحصاءات هيئة الطيران المدني غادر 43 مليون مسافر عبر 350 ألف رحلة داخلية، و41 مليون مسافر غادروا عبر 290 ألف رحلة دولية.

المسافرون عبر مطارات المملكة – 2016

2015

2016

التغير

عدد المسافرين  (مليون)

81.9

84.0

+ 2.6 %

متوسط عدد المسافرين شهريا (مليون)

6.8

7.0

+ 2.9 %

عدد الرحلات (ألف رحلة)

646.7

640.0

( 1.0 %)

وكانت مطارات  الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والملك خالد الدولي بالرياض، والملك فهد الدولي بالدمام، والأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة الأكثر حركة للمسافرين في عام 2016 إذ بلغ عدد المسافرين عبرهم نحو 70 مليون مسافر، وبلغ عدد الرحلات في هذه المطارات أكثر من 525 ألف رحلة، بزيادة 5.4% عن العام الماضي.

 

أكثر 5 مطارات في حركة المسافرين خلال 2016

الترتيب

المطار

01

مطار الملك عبدالعزيز بجدة

02

مطار الملك خالد بالرياض

03

مطار الملك فهد بالدمام

04

مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة

05

مطار أبها

وجاءت العاصمة المصرية القاهرة في صدارة قائمة أكثر الوجهات سفرا من المطارات السعودية خلال العام 2016، تلتها دبي، ثم العاصمة القطرية الدوحة في المرتبة الثالثة، كما يوضح الجدول التالي:

أكثر الوجهات سفرا من المطارات السعودية خلال 2016

الترتيب

الوجهة

01

القاهرة

02

دبي

03

الدوحة

04

البحرين

05

إسطنبول

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Tags:السعوديةمسافرينمطارات
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