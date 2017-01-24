أعداد المسافرين عبر المطارات السعودية ترتفع إلى 84 مليون مسافر

ارتفعت أعداد المسافرين عبر مطارات المملكة إلى 84 مليون مسافر خلال العام 2016، وبنسبة بلغت 2.6 % مقارنة بالعام 2015.
ووفق إحصاءات هيئة الطيران المدني غادر 43 مليون مسافر عبر 350 ألف رحلة داخلية، و41 مليون مسافر غادروا عبر 290 ألف رحلة دولية.
المسافرون عبر مطارات المملكة – 2016
2015
2016
التغير
عدد المسافرين (مليون)
81.9
84.0
+ 2.6 %
متوسط عدد المسافرين شهريا (مليون)
6.8
7.0
+ 2.9 %
عدد الرحلات (ألف رحلة)
646.7
640.0
( 1.0 %)
وكانت مطارات الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والملك خالد الدولي بالرياض، والملك فهد الدولي بالدمام، والأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة الأكثر حركة للمسافرين في عام 2016 إذ بلغ عدد المسافرين عبرهم نحو 70 مليون مسافر، وبلغ عدد الرحلات في هذه المطارات أكثر من 525 ألف رحلة، بزيادة 5.4% عن العام الماضي.
أكثر 5 مطارات في حركة المسافرين خلال 2016
الترتيب
المطار
01
مطار الملك عبدالعزيز بجدة
02
مطار الملك خالد بالرياض
03
مطار الملك فهد بالدمام
04
مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة
05
مطار أبها
وجاءت العاصمة المصرية القاهرة في صدارة قائمة أكثر الوجهات سفرا من المطارات السعودية خلال العام 2016، تلتها دبي، ثم العاصمة القطرية الدوحة في المرتبة الثالثة، كما يوضح الجدول التالي:
أكثر الوجهات سفرا من المطارات السعودية خلال 2016
الترتيب
الوجهة
01
القاهرة
02
دبي
03
الدوحة
04
البحرين
05
إسطنبول