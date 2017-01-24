أعداد المسافرين عبر المطارات السعودية ترتفع إلى 84 مليون مسافر

ارتفعت أعداد المسافرين عبر مطارات المملكة إلى 84 مليون مسافر خلال العام 2016، وبنسبة بلغت 2.6 % مقارنة بالعام 2015.

ووفق إحصاءات هيئة الطيران المدني غادر 43 مليون مسافر عبر 350 ألف رحلة داخلية، و41 مليون مسافر غادروا عبر 290 ألف رحلة دولية.

المسافرون عبر مطارات المملكة – 2016 2015 2016 التغير عدد المسافرين (مليون) 81.9 84.0 + 2.6 % متوسط عدد المسافرين شهريا (مليون) 6.8 7.0 + 2.9 % عدد الرحلات (ألف رحلة) 646.7 640.0 ( 1.0 %)

وكانت مطارات الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والملك خالد الدولي بالرياض، والملك فهد الدولي بالدمام، والأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة الأكثر حركة للمسافرين في عام 2016 إذ بلغ عدد المسافرين عبرهم نحو 70 مليون مسافر، وبلغ عدد الرحلات في هذه المطارات أكثر من 525 ألف رحلة، بزيادة 5.4% عن العام الماضي.

أكثر 5 مطارات في حركة المسافرين خلال 2016 الترتيب المطار 01 مطار الملك عبدالعزيز بجدة 02 مطار الملك خالد بالرياض 03 مطار الملك فهد بالدمام 04 مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة 05 مطار أبها

وجاءت العاصمة المصرية القاهرة في صدارة قائمة أكثر الوجهات سفرا من المطارات السعودية خلال العام 2016، تلتها دبي، ثم العاصمة القطرية الدوحة في المرتبة الثالثة، كما يوضح الجدول التالي: