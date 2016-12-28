“أسواق العثيم” تعلن عن استقالة الرئيس التنفيذي

أعلنت شركة أسواق عبد الله العثيم عن تقديم الرئيس التنفيذي الأستاذ/ يوسف محمد ناصر القفاري استقالته الى مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 27/12/2016م وذلك لأسباب شخصية، وقد تمت الموافقة عليها من مجلس الإدارة بتاريخ 27/12/2016م وأن تسري اعتبارا من تاريخ 27/12/2016م مع استمرار عضويته بالمجلس كعضو غير تنفيذي.

وقد قام المجلس باجتماعه بتاريخ 27/12/2016م بتعيين الأستاذ/ عبد العزيز عبد الله العثيم، عضو مجلس الإدارة (عضو تنفيذي) رئيسا تنفيذيا للشركة اعتبارا من تاريخ 27/12/2016م .

وقد تقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بوافر الشكر والتقدير للأستاذ/ يوسف محمد القفاري على جهوده خلال فترة عمله بالشركة وتمنى المجلس للأستاذ/ عبد العزيز عبد الله العثيم، النجاح.

تجدر الاشارة الى أن الاستاذ/عبد العزيز عبد الله العثيم حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الاعمال من جامعة سافولك في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد عمل رئيساً لقطاع التجزئة بالشركة، ولديه خبرة واسعة في أعمال الشركة التشغيلية والإدارية، ويشغل عضو مجلس اداره في عدة شركات.