أسواق الامارات تغلق على تراجع في أول جلساتها بعد عطلة عيد الأضحى

أنهى المؤشر العام لسوق دبي المالي أول جلساته بعد عطلة عيد الأضحى على تراجع بـ 1.1%، مغلقا عند مستوى 3482 نقطة، وسط قيم تداولات بلغت إجماليا نحو 383 مليون درهم.

وشهدت نهاية جلسة اليوم اغلاق 26 سهما على انخفاض، في المقابل ارتفع 7 أسهم، بينما أغلق سهمين فقط عند نفس مستويات الجلسة السابقة.

وأغلق سهم “دريك أند سكل” ضمن قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 2.7% عند 0.5 درهم، بحجم تداولات بلغ 36.5 مليون سهم.

وهبط سهم “داماك العقارية” بمعدل 2.1% عند مستوى 2.36 درهم، بأحجام تداولات بلغت 2 مليون سهم.

كما تراجع سهم “أرابتك القابضة” بنحو 2% عند 1.48 درهم، بتداولات بـ 11.1 مليون سهم.

وانخفض سهم “الخليج للملاحة” بمقدار 1.7% عند سعر 1.17 درهم، بحجم تداولات 1.3 مليون سهم

وأغلق سهم “إعمار العقارية” أكبر شركة تطوير عقاري في دبي، بانخفاض قدره 1.5%% عند 7.04 درهم، بحجم تداولات بلغت 10.5 مليون سهم.

تلاه سهم “أمانات القابضة” بـ 1.4% عند 0.868 درهم، بتداولات بلغت نحو 5 ملايين سهم.

في المقابل صعد سهم “مجموعة جي اف اتش” بـ 1%، مدعوما ببيع حصة الشركة في نادي ليدز يونايتد، ليغلق السهم عند 1.02 درهم، وسط تداولات بـ 36.8 مليون سهم.

وفي ناسداك دبي، تصدر سهم “موانئ دبي العالمية” قائمة الأكثر ارتفاعا بنحو 3 % مغلقا عند 19.10 دولار، وبتداولات بلغت 397 ألف سهم.

سوق أبو ظبي للأوراق المالية:

أغلق المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية جلسة اليوم بانخفاض قدره 0.4%، عند مستوى 4499 نقطة، وسط قيم التداولات بنحو 257 مليون درهم.

وأنهى سهم “بنك أبوظبي التجاري” جلسة اليوم على تراجع بـ 2.3% عند 6.23 درهم، بتداولات 3.6 مليون سهم.

كما تراجع سهم “الدار العقارية” بمعدل 2.2% عند 2.65 درهم، بحجم تداولات 20.8 مليون سهم.

وأغلق سهم “اشراق العقارية” بنسبة 1.2% عند مستوى 0.81 درهم، وسط تداولات بلغت 12.8 مليون سهم.

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