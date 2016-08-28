أسواق الإمارات تغلق على تراجع بمستهل تعاملات الأسبوع

استهل المؤشر العام لسوق دبي المالي أول تعاملات الأسبوع على تراجع طفيف بنسبة 0.06 % مغلقا عند مستوى 3490 نقطة، وسط انخفاض في قيم التداولات بلغت إجماليا 232 مليون درهم.

انخفض سهم “أملاك للتمويل” بنسبة 1.5 % مغلقا عند مستوى 1.35 درهم، ووسط تداولات بلغت 4 ملايين سهم.

تلاه سهم “بنك دبي الإسلامي” بنسبة 0.7 % مغلقا عند 5.46 درهم، وبتداولات بلغت 1.6 مليون سهم.

كما تراجع سهم “أرابتك القابضة” بنسبة 0.7 % عند 1.44 درهم، وسط تداولات بلغت 15 مليون سهم.

وفي المقابل، ارتفع سهم “إعمار العقارية” أكبر شركة تطوير عقاري في دبي بنسبة 0.1 % مغلقا عند 7.05 درهم، وبتداولات بلغت 4.5 مليون سهم.

وفي ناسداك دبي تراجع سهم “موانئ دبي العالمية” بنسبة 0.6 % مغلقا عند مستوى 18.20 دولار وبتداولات بلغت 61 ألف سهم.

سوق أبو ظبي للأوراق المالية:

استهل المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية أول تعاملات الأسبوع على تراجع بنسبة 0.44 % مغلقا عند مستوى 4500 نقطة، وسط تداولات بلغت إجماليا 69 مليون درهم.

وجاء هذا التراجع بضغط من قطاع البنوك، حيث تراجع سهم “البنك العربي” بنسبة 4.2 %، تبعه سهم “بنك الاتحاد الوطني” بنسبة 2.5 % ، ومن ثم سهم “بنك الخليج الأول” بنسبة 0.8 %.

كما تراجع سهم “دانة غاز” بنسبة 1.8 % مغلقا عند مستوى 0.55 درهم، وبتداولات بلغت 2.2 مليون سهم.

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