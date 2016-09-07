أسعار سلة خامات “أوبك” تتراجع إلى 42.78 دولار للبرميل

تراجعت أسعار سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط ” أوبك ” الـ 14 أمس الثلاثاء إلى 42.78 دولار للبرميل مقارنة بسعر اليوم الذي قبله 43.57 دولار للبرميل.

تضم سلة خامات “أوبك” الجديدة التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الإنتاج 14 نوعا هي خام مربان الإماراتي وخام مزيج صحارى الجزائري والايراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام التصدير الكويتي وخام السدر الليبي وخام بوني الخفيف النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي والخام الفنزويلي ميراي وجيراسول الأنغولي وربيع الخفيف الغابوني وأورينت الاكوادوري وميناس الاندونيسي.

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