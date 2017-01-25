أسعار خام الحديد قرب أعلى مستوياتها في عامين

ارتفعت أسعار خام الحديد قرب أعلى مستوياتها في أكثر من عامين مع تكهنات بطلب قوي من الصين، ورغم التحذيرات التي أشارت إلى أن هذا الاتجاه الصعودي مبالغ فيه وسوف يتوقف قريباً.

وارتفع خام الحديد تسليم “تشينغداو” الصينية بنسبة 1.9% إلى 82.69 دولار للطن خلال تعاملات أمس الثلاثاء، قرب مستوى 83.65 دولار الذي بلغه منتصف الشهر الجاري وهو الأعلى منذ أكتوبر/ تشرين الأول عام 2014.

فيما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام الحديد في سنغافورة خلال تعاملات الأربعاء بنسبة 0.4% إلى 81.20 دولار للطن.

وارتفعت أسعار خام الحديد بشكل قوي خلال العام الماضي مدفوعة بتزايد التحفيز في الصين لدعم أعمال الصلب، وهو ما رفع واردات الصين من الخام إلى مستوى قياسي في ظل تراجع إنتاج المناجم المحلية.