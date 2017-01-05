أسعار تذاكر السفر خلال يناير تسجل أدنى مستوياتها منذ 3 أعوام

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قال مديرون عاملون في وكالات سفر في دولة الإمارات العربية المتحدة، إن أسعار تذاكر الطيران سجلت خلال شهر يناير الجاري، أدنى مستوياتها منذ 3 أعوام، مشيرين إلى أن أسعار التذاكر انخفضت بنسبة 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ولفتوا ” إلى أن سعر التذكرة إلى وجهات شرق أوسطية وصل إلى نحو 800 درهم للطيران الاقتصادي، و1100 درهم للناقلات التجارية.

وتوقعوا أن يكون السبب وراء هذا الانخفاض هو انخفاض أسعار وقود الطائرات الذي انعكس على تراجع التكاليف التشغيلية للناقلات الجوية، وكثرة المعروض والمنافسة بين شركات الطيران المحلية، لافتين إلى أن أسعار تذاكر السفر تراجعت خلال هذه الفترة على الصعيد العالمي ككل.

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Tags:اسعارتذاكر السفرطيران
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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