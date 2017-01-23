أسعار النفط تستقر رغم تراجع الدولار

استقرت أسعار النفط رغم إشارات إيجابية من المنتجين خلال اجتماع فيينا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، ورغم تراجع الدولار واسع النطاق أمام العملات الرئيسية.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم مارس/ آذار بمقدار سنتا واحدا إلى 55.50 دولار للبرميل في تمام الساعة 09:04 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

فيما انخفض خام “نايمكس” الأمريكي بمقدار أربع سنتات إلى 53.18 دولار للبرميل.

وجاء ذلك بالرغم من انخفاض مؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.45% إلى 100.29 نقطة، وعادة ما يشكل انخفاض الدولار تخفيفاً للضغوط على أسعار السلع ومن بينها النفط.

من جانبه قال وزير الطاقة السعودي “خالد الفالح” الأحد إن منتجي النفط ملتزمون بخطة خفض الإنتاج، مؤكداً أن المخزونات العالمية ستعود إلى متوسط خمس سنوات بحلول منتصف العام الجاري إذا كان هناك التزام كامل بالاتفاق.

من جهته توقع وزير الطاقة الروسي “الكسندر نوفاك” أن تترواح أسعار النفط هذا العام بين 50 إلى 60 دولاراً للبرميل.

فيما قال وزير الطاقة القطري “محمد السادة” إن سوق النفط في طريقها لتحقيق التوازن حتى إذا واصلت منصات التنقيب عن النفط الصخري في التزايد.