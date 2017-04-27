أسعار النفط تنخفض مع عودة المخاوف بشأن وفرة المعروض

انخفضت أسعار النفط مع عودة المخاوف بشأن وفرة المعروض في الأسواق، وبضغط من ارتفاع مخزون البنزين في الولايات المتحدة بشكل مفاجئ خلال الأسبوع الماضي.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 0.45% إلى 51.59 دولار للبرميل، وانخفض خام “نايمكس” الأمريكي بنسبة 0.55% إلى 49.35 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:06 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأربعاء، ارتفاع مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بمقدار 3.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الحادي والعشرين من أبريل/ نيسان، مقارنة بتوقعات أشارت إلى انخفاض قدره حوالي مليون برميل.

وجاء هذا الارتفاع مخالفًا للتوقعات، حيث عادة ما يشهد شهر أبريل/ نيسان انطلاق موسم القيادة في الولايات المتحدة والذي يزيد بطبيعة الحال الطلب على البنزين.

من ناحية أخرى، تواصلت المخاوف بشأن تأثر جهود “أوبك” الرامية لإعادة التوازن في السوق بالنمو المحتمل للإنتاج الأمريكي، فيما حذر محللون من هبوط أسعار النفط دون 40 دولارًا حال امتنع المنتجون عن تمديد اتفاق خفض الإنتاج.