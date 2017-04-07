أسعار النفط تقلص مكاسبها..و”برنت” أدنى 55 دولارا

ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات الجمعة، ولكنها قلصت مكاسبها متأثرة بالمخاوف الجيوسياسية عقب الضربة الأمريكية لأهداف سورية بالإضافة إلى تصريحات روسية بشأن تمديد اتفاق “أوبك”.

من جانبه، صرح وزير الطاقة الروسي “ألكساندر نوفاك” بأنه لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن تمديد اتفاق “أوبك” بخفض الإنتاج لما بعد يونيو/حزيران المقبل، مشيرا إلى أن موسكو ستصل إلى مستوى امتثال كامل للاتفاق بنهاية الشهر الجاري من خلال خفض 300 ألف برميل يوميا.

وفي ضوء الضربة الأمريكية التي أمر بها “ترامب” ضد أهداف سورية، أوضح “نوفاك” أن التطورات الأخيرة التي تشهدها سوريا ربما تؤثر على أسعار النفط في الفترة المقبلة.

وفي سياق متصخ حل، توقع وزير الاقتصاد الروسي “مكسيم أوريشيكن” انخفاض أسعار النفط إلى 40 دولارا للبرميل.

ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم إصدار شركة “بيكر هيوز” بيانات عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم مايو/أيار بنسبة 0.3% إلى 51.9 دولار للبرميل في تمام الساعة 06:10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة بعد ملامسة المستوى 52.94 دولار في وقت سابق اليوم، كما ارتفع “برنت” بنسبة 0.1% إلى 54.9 دولار للبرميل بعد بلوغ المستوى 56.08 دولار.