أسعار النفط تقلص خسائرها بالتزامن مع تراجع الدولار

قلصت أسعار النفط خسائرها بالتزامن مع تراجع الدولار واسع النطاق أمام العملات الرئيسية، وعقب أنباء عن قرب روسيا من تحقيق الامتثال الكامل لخطة خفض الإنتاج المبرمة مع “أوبك” وعدد من المنتجين المستقلين.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 0.15% إلى 55.90 دولار للبرميل، كما تراجع خام “نايمكس” الأمريكي تسليم مايو/ أيار بنسبة 0.15% إلى 53 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 01:33 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتزامن ذلك مع هبوط مؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.20% إلى 100.81 نقطة، وهو ما خفف من وطأة الضغوط على أسعار السلع.

وقال وزير الطاقة الروسي “ألكسندر نوفاك” الثلاثاء إن تخفيضات إنتاج بلاده من النفط ستصل إلى 250 ألف برميل يوميًا بحلول منتصف أبريل/ نيسان.

من ناحية أخرى، أشار “نوفاك” إلى أن الحكومة ستبدأ قريبًا مشاورات مع منتجي النفط المحليين حول إمكانية تمديد العمل بخطة كبح الإنتاج.

وأكد وزير الطاقة الروسي في وقت سابق أن بلاده ستحقق الامتثال الكامل لاتفاق خفض الإنتاج بتقليص 300 ألف برميل من إنتاجها اليومي بحلول نهاية أبريل/ نيسان الجاري.