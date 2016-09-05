أسعار النفط ترتفع مع تصريحات “بوتين” حول تثبيت الإنتاج

تحولت أسعار النفط للارتفاع خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع التفاؤل إزاء دعوة الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” للتوصل إلى اتفاق مع منظمة “أوبك” بشأن تجميد إنتاج النفط ودعم الأسعار.

وأكد ولي ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان” الأحد أن التعاون بين المملكة وروسيا سيعود بالنفع على سوق النفط العالمية.

وذلك عقب إبداء الرئيس الروسي رغبته في التوصل إلى اتفاق بشأن تجميد إنتاج النفط مع “أوبك” وتأكيده على دعوته للمضي قدماً في هذه الخطة أثناء لقائه بالأمير “محمد بن سلمان” على هامش قمة مجموعة العشرين في الصين.

من جانبه قال مدير الشؤون الدولية في شركة النفط الإيرانية “سيد محسن قمصري” اليوم، إن طهران على استعداد لزيادة إنتاجها إلى 4 ملايين برميل يومياً من الخام خلال شهرين، مشيراً إلى أن معدلات الإنتاج في الوقت الراهن تزيد قليلاً على 3.8 مليون برميل يومياً.

وارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم نوفمبر/ تشرين الثاني بنسبة 4.4% إلى 48.91 دولار للبرميل، في تمام الساعة 12:3 بتوقيت مكة المكرمة.

كما ارتفع خام “نايمكس” الأمريكي تسليم أكتوبر/ تشرين الأول بنسبة 3.8% إلى 46.14 دولار للبرميل.

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