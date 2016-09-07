أسعار النفط ترتفع مع التفاؤل إزاء تحقيق الاستقرار بالسوق

ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء، مع تفاؤل المستثمرين إزاء توصل المنتجين الرئيسيين إلى اتفاق بشأن تجميد الإنتاج وتحقيق الاستقرار بالسوق.

واتفقت السعودية وروسيا مؤخراً على التعاون معاً من أجل ضمان استقرار سوق النفط، ومن المتوقع أن يلتقي وزير الطاقة السعودي “خالد الفالح” مع نظيره الروسي “ألكسندر نوفاك” خلال اجتماع “أوبك” بالجزائر هذا للشهر لمناقشة سبل التعاون في ظل هذا الاتفاق.

وتعقد “أوبك” اجتماعا غير رسمي في الفترة من السادس والعشرين وحتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري بحضور كبار المنتجين من غير الأعضاء بالمنظمة وعلى رأسهم روسيا، لمناقشة تحقيق الاستقرار في الأسواق.

وتترقب الأسواق صدور بيانات غير رسمية في وقت لاحق اليوم حول مخزونات الخام لدى الولايات المتحدة من معهد البترول الأمريكي، فيما تصدر غداً البيانات الرسمية الحكومية من إدارة معلومات الطاقة.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم نوفمبر/ تشرين الثاني بنسبة 0.4% إلى 47.47 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:06 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

كما ارتفع خام “نايمكس” الأمريكي تسليم أكتوبر/ تشرين الأول بنسبة 0.4% إلى 45.01 دولار للبرميل.

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