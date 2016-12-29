أسعار النفط تنخفض تزامناً مع تراجع الدولار

انخفضت أسعار النفط متأثرة بالارتفاع المفاجئ لمخزونات الخام لدى الولايات المتحدة ورغم تراجع الدولار واسع النطاق أمام العملات الرئيسية.

وهبطت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم فبراير/ شباط بنسبة 0.1% إلى 56.15 دولار للبرميل، فيما انخفض خام “نايمكس” الأمريكي بنسبة 0.55% إلى 53.76 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:09 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وجاء ذلك تزامناً مع تراجع مؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.4% إلى 102.88 نقطة، وعادة ما يشكل تراجع الدولار تخفيفاً للضغوط على السلع.

وأفاد معهد البترول الأمريكي بارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 4.15 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات أشارت إلى انخفاض قدره 1.5 مليون برميل.

ويترقب المستثمرون صدور البيانات الرسمية حول المخزونات في الولايات المتحدة من قبل إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم.

من جانبه قال وزير النفط الكويتي “عصام المرزوق” إنه يجري الترتيب في الوقت الراهن لعقد أولى اجتماعات اللجنة المنوط بها مراقبة تطبيق الخطة العالمية لخفض الإنتاج في 21 و22 يناير/ كانون الثاني المقبل في فيينا.