أسعار النفط تتحول إلى الارتفاع بعد انخفاض المخزونات الأمريكية

تحولت أسعار النفط إلى الارتفاع خلال تداولات الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات حكومية انخفاض المخزونات الأمريكية من النفط خلال الأسبوع الماضي بأكبر وتيرة أسبوعية خلال العام.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 0.23% إلى 52.22 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام “نايمكس” الأمريكي بنسبة 0.69% إلى 49.90 دولار للبرميل، وذلك في تمام الساعة 05:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة انخفاض المخزونات الأمريكية من الخام في الأسبوع المنتهي في الحادي والعشرين من أبريل/نيسان بنحو 3.6 مليون برميل إلى 528.7 مليون برميل، في حين أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض قدره مليون برميل.

من ناحية أخرى، تجتمع شركات النفط الروسية مع مسؤولي وزارة الطاقة في البلاد هذا الأسبوع بغرض مناقشة إمكانية مشاركة روسيا في اتفاق خفض الإنتاج حال تم تمديده.