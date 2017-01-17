أسعار النفط تنخفض رغم ورود إشارات إيجابية

انخفضت أسعار النفط بالرغم من ورود أنباء وتقارير إيجابية، تزامناً مع تقييم المستثمرين لمدى نجاح الاتفاق العالمي لخفض الإنتاج وحاجة السوق لتمديد أجله إلى ما بعد يونيو/ حزيران القادم.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم مارس/ آذار بنسبة 0.5% إلى 55.59 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

كما انخفض خام “نايمكس” الأمريكي تسليم فبراير/ شباط بنسبة 0.1% إلى 52.31 دولار للبرميل.

وقال صندوق النقد في تقرير له الإثنين، إن متوسط أسعار النفط سترتفع بنسبة 19.9% خلال هذا العام مقارنة بما كانت عليه خلال العام الماضي، على أن يبلغ متوسط سعر الخام 51.2 دولار للبرميل خلال 2017 و53.1 دولار للبرميل خلال 2018.

من جانبه، أكد وزير الطاقة السعودي “خالد الفالح” التزام المملكة بتعهدها إزاء خفض الإنتاج النفطي، مستبعداً حاجة الأسواق لتمديد اتفاق خفض الإنتاج بعد انتهاء مدة الستة أشهر المقررة له.

من جهته قال الرئيس الفنزويلي “نيكولاس مادورو” إن بلاده ستعرض مقترحاً جديداً على منتجي النفط لتدعيم الأسعار.