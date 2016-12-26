أسعار النحاس ستتلقى الدعم في 2017

قال تقرير صادر عن “آتشيفرز إيكوتيز” إن أسعار النحاس ستتلقى الدعم العام المقبل من استمرار الطلب القوي من الصين وآفاق جيدة لنمو الاقتصاد العالمي.

والصين هي أكبر مستهلك للسلعة بالعالم التي تعد محركا للاقتصاد العالمي إذ تدخل في صناعة عشرات الصناعات كمنتج أساسي.

وأضاف التقرير الذي نشرته، “سي.إن.بي.سي” أن الأسعار تلقت بالفعل الدعم من الصين منذ أكتوبر الماضي مع ارتفاع سعر المعدن الأحمر بنحو 20% حتى اليوم.

واستطرد التقرير،”آفاق نمو الاقتصاد العالمي أفضل في 2017، سيكون ذلك عاملا آخر لدعم أسعار المعدن”.

وتوقع التقرير أن يبلغ أسعار طن النحاس العام المقبل ما بين 6250 – 7250 دولار للطن.

ويبلغ السعر الحالي للنحاس في بورصة لندن 5481 دولار للطن.