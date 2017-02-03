أسعار النحاس تسجيل خسائر أسبوعية

تراجعت أسعار النحاس عقب تشديد البنك المركزي الصيني لسياساته النقدية، وهو ما يسهم في الحد من الطلب على السلع.

وانخفضت أسعار عقود النحاس لآجل ثلاثة أشهر بنسبة 1.4% إلى 5827.5 دولار للطن المتري خلال تعاملات الجمعة في بورصة لندن للمعادن، متجهة لتسجيل خسائر أسبوعية بنسبة 1.1%.

وبالكاد لامست أسعار المعدن الصناعي أعلى مستوياتها منذ يونيو/ حزيران عام 2015 عند 6 آلاف دولار للطن خلال تعاملات الأربعاء مدعومة بتصويت عمال منجم “اسكونديدا” في تشيلي لصالح الدخول في إضراب عن العمل.

وفي أحدث حلقة من سلسلة التدابير الرامية للحد من فقاعات الأصول والمخاطر المالية على المدى الطويل، رفع البنك المركزي الصيني سعر الريبو العكسي لآجل 7 أيام و14 يوماً و28 يوماً بنسبة 0.1%.