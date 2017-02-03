أسعار المستهلكين في تركيا ترتفع 2.46%

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قال معهد الإحصاء التركي يوم الجمعة إن أسعار المستهلكين في البلاد ارتفعت 2.46 بالمئة على أساس شهري في يناير كانون الثاني متجاوزة توقعات بأن تزيد 1.78 بالمئة في استطلاع لرويترز.

وعلى أساس سنوي صعدت أسعار المستهلكين 9.22 بالمئة.

وذكر معهد الإحصاء أن أسعار المنتجين قفزت 3.98 بالمئة على أساس شهري و13.69 بالمئة على أساس سنوي.

من ناحية أخرى نقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية يوم الجمعة عن وزير المالية التركي ناجي اقبال قوله إن من المتوقع أن يقارب التضخم ثمانية بالمئة في نهاية العام الحالي حيث يرتفع في الأشهر الستة الأولى من العام لكنه سيتراجع مجددا في النصف الثاني.

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Tags:#نموالمستهلكينتركيا
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امل صبرى

امل صبرى

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