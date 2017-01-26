أسعار الغاز الطبيعي ترتفع بنسبة 3.9%

share on:

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي خلال تداولات الخميس بعد أن أظهرت بيانات حكومية انخفاض المخزونات الأمريكية الأسبوع الماضي.

وأشارت بيانات إدارة معلومات الطاقة إلى انخفاض المخزونات الأمريكية من الغاز الطبيعي 119 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع المنتهي في العشرين من يناير/كانون الثاني، وهي الأرقام التي جاءت مطابقة لتوقعات المحللين.

 وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم فبراير/شباط بنسبة 3.9% إلى 3.46 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في تمام الساعة 06:42 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

مخزونات الغاز الطبيعي بالولايات المتحدة الأمريكية (مليار قدم مكعب)

البند

قبل عام

قبل أسبوع

الحالي

التغير الأسبوعي

الغاز الطبيعي

3146

2917

2798

(119)

Print Friendly

تعليقات

comments

اقرأ ايضا  أسعار النحاس ستتلقى الدعم في 2017
Tags:أسعارالغازالغاز الطبيعي
share on:
امل صبرى

امل صبرى

اخبار ذات صله

الذهب
share
  • /

الذهب يسجل أدنى إغلاق في أكثر من أسبوعين

share
  • /

البيزو المكسيكي يهبط أكثر من 1% أمام الدولار

النفط يعزز مكاسبه إلى 2.2%

النفط يقلص مكاسبه مع ارتفاع الدولار

share on: