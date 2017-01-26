أسعار الغاز الطبيعي ترتفع بنسبة 3.9%

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي خلال تداولات الخميس بعد أن أظهرت بيانات حكومية انخفاض المخزونات الأمريكية الأسبوع الماضي.

وأشارت بيانات إدارة معلومات الطاقة إلى انخفاض المخزونات الأمريكية من الغاز الطبيعي 119 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع المنتهي في العشرين من يناير/كانون الثاني، وهي الأرقام التي جاءت مطابقة لتوقعات المحللين.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم فبراير/شباط بنسبة 3.9% إلى 3.46 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في تمام الساعة 06:42 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.