أسعار الذهب تواصل الارتفاع

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الذهب

ارتفعت أسعار الذهب، الأربعاء، ليعزز المعدن الأصفر مكاسبه بعدما سجل أعلى مستوى له في نحو أسبوعين في الجلسة السابقة وقادت التعافي عوامل فنية في تعاملات هزيلة مع تراجع الدولار قليلا.

وارتفع الذهب 0.5 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1143.98 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0636 بتوقيت جرينتش. وسجل المعدن الأصفر أعلى مستوياته منذ 14 ديسمبر الجاري، عند 1148.98 دولار للأوقية.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة أيضا 0.5 بالمئة إلى 1144.50 دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة عملات 0.1 بالمئة إلى 102.90.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة 0.3 بالمئة إلى 15.90 دولار للأوقية. وارتفع المعدن نحو 1.5 بالمئة يوم الثلاثاء.

وارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 904.70 دولار للأوقية وزاد البلاديوم بنسبة مماثلة إلى 674.47 دولار للأوقية بعدما ارتفع أكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة

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Tags:اسعار الشهباسعار الفضةالذهبالمعدن الاصفر
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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