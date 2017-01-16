أسعار الذهب ترتفع مع تراجع مؤشرات الأسهم العالمية

ارتفعت أسعار الذهب تزامناً مع تراجع مؤشرات الأسهم العالمية في ظل مخاوف بشأن نتائج انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومع قرب تنصيب “دونالد ترامب” رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية بشكل رسمي.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/ شباط بنسبة 0.8% إلى 1205.80 دولار للأوقية، فيما ارتفعت عقود الفضة تسليم مارس/ آذار بنسبة 0.9% إلى 16.920 دولار للأوقية، في تمام الساعة 10:22 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وجاء ذلك رغم ارتفاع مؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.3% إلى 101.50 نقطة، وعادة ما يشكل ارتفاع العملة الأمريكية ضغطاً على أسعار السلع ومن بينها الذهب.

وأشارت تقارير إخبارية إلى أن المملكة المتحدة بصدد الإعلان عن خطة انسحاب من الاتحاد الأوروبي تشمل مغادرة السوق الموحدة، كي تتمكن بريطانيا من الحد من تدفق المهاجرين.

فيما يترقب مستثمرون هذا الأسبوع، تولي “دونالد ترامب” مقاليد الأمور في البيت الأبيض بشكل رسمي، في ظل مخاوف وعدم يقين إزاء خططه الاقتصادية وسياساته التجارية.