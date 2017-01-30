أسعار الذهب ترتفع بدعم من تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب مع تراجع شهية المستثمرين تجاه الأصول الخطرة مع قرار البيت الأبيض بحظر سفر مواطني بعض الدول إلى الولايات المتحدة، مدعوما بتراجع الدولار واسع النطاق أمام العملات الرئيسية.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/ نيسان بنسبة 0.25% إلى 1191.30 دولار للأوقية، فيما ارتفعت عقود الفضة تسليم مارس/ آذار بنسبة 0.30% إلى 17.185 دولار للأوقية، في تمام الساعة 10:26 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وجاء ذلك تزامناً مع انخفاض مؤشر الدولار –الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.15% إلى 100.39 نقطة، وعادة ما يدعم تراجع قيمة العملة الأمريكية أسعار الذهب.

وأصدر الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” نهاية الأسبوع الماضي قراراً بحظر دخول مواطني 7 دول (العراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال وإيران) إلى الولايات المتحدة، وهو ما عزز مخاوف المستثمرين تجاه سياسات الإدارة الجديدة للبيت الأبيض.

وتترقب الأسواق هذا الأسبوع، قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، مع توقعات بتثبيتها عند النطاق بين 0.50% و0.75%.