أسعار الذهب ترتفع مع تباين أداء أسواق الأسهم العالمية

ارتفعت أسعار الذهب مع تباين أداء أسواق الأسهم العالمية وفي ظل حالة من عدم اليقين إزاء السياسات الاقتصادية المقرر اتباعها في الولايات المتحدة والمخاوف الجيوسياسية العالمية.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/ شباط بنسبة 0.35% إلى 1189.40 دولار للأوقية، فيما ارتفعت عقود الفضة تسليم مارس/ آذار بنسبة 0.15% إلى 16.870 دولار للأوقية، في تمام الساعة 10:22 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

واختتم المعدن النفيس تعاملات الثلاثاء عند أعلى مستوياته في ستة أسابيع في ظل ترقب المستثمرين للمؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي المنتخب “دونالد ترامب” المقرر عقده اليوم، وأثر كلمته في اتجاه الدولار والأسواق عموماً.

وتلقى الذهب دعماً قوياً على مدار الجلسات الماضية عقب صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي خلق حالة من عدم اليقين حول احتمالات رفع الفائدة، لا سيما بعدما أشار إلى عدم وضوح السياسات المالية للولايات المتحدة.