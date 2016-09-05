أسعار الذهب ترتفع مدعومة بتراجع تكهنات رفع الفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين، مدعومة بتراجع تكهنات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر، عقب النتائج المخيبة للتوقعات لتقرير الوظائف الشهري.

وكشف تقرير الوظائف الأمريكي الجمعة عن إضافة اقتصاد الولايات المتحدة 151 ألف وظيفة خلال شهر أغسطس/ آب بينما كانت تشير التوقعات إلى إضافة 180 ألف وظيفة ومقارنة بإضافة 275 ألف وظيفة خلال يوليو/ تموز، وهو ما أثار تكهنات بعدم رفع الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا الشهر.

وحقق المعدن النفيس مكاسب أقل 0.1% خلال الأسبوع الماضي، بعدما تعرض لضغوط منذ منتصف أغسطس/ آب مع ارتفاع قيمة الدولار على خلفية التكهنات المتزايدة برفع أسعار الفائدة خلال الشهر الجاري.

وانخفض مؤشر الدولار -الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.2% إلى 95.66 نقطة في تمام الساعة 10:42 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

بينما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 0.2% إلى 1329.90 دولار للأوقية، كما ارتفعت عقود الفضة بنسبة 0.5% إلى 19.470 دولار للأوقية.

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