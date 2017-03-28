أسعار البنزين والديزل في الإمارات لشهر أبريل

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أعلنت وزارة الطاقة الإماراتية اليوم عن أسعار البنزين والديزل بالتجزئة في الدولة، وذلك لشهر أبريل القادم.

وشهدت اسعار الجديدة تراجعا بنسبة 4 % في أنواع البنزين، وبمقدار 8 فلوس انخفاضا لكل لتر من كل نوع، مقارنة بأسعار البنزين والديزل في مارس الجاري والتي تم اعتمادها نهاية الشهر الماضي.

أسعار البنزين والديزل في الإمارات (لتر)

أسعار شهر مارس

أسعار شهر أبريل

التغير

بنزين 98 ممتاز (درهم)

2.03

1.95

(4 %)

بنزين 95  خصوصي (درهم)

1.92

1.84

(4 %)

بنزين 91 بلس (درهم)

1.85

1.77

(4 %)

الديزل (درهم)

2.02

1.95

(3 %)

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Tags:الاماراتبنزينديزل
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