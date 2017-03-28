أسعار البنزين والديزل في الإمارات لشهر أبريل

أعلنت وزارة الطاقة الإماراتية اليوم عن أسعار البنزين والديزل بالتجزئة في الدولة، وذلك لشهر أبريل القادم.

وشهدت اسعار الجديدة تراجعا بنسبة 4 % في أنواع البنزين، وبمقدار 8 فلوس انخفاضا لكل لتر من كل نوع، مقارنة بأسعار البنزين والديزل في مارس الجاري والتي تم اعتمادها نهاية الشهر الماضي.