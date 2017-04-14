أسعار الإيجارات السكنية والتجارية في أبوظبي تشهد تراجعاً

share on:

نقلت صحيفة “البيان” عن خبراء عقاريين وشركات وساطة قولهم أن الإيجارات السكنية والتجارية في إمارة أبوظبي تشهد تراجعا تدريجيا منذ شهر مارس الماضي، مشيرين إلى أن هذا التراجع هو الأكبر من نوعه خلال السنوات الخمس الماضية.

وتوقعو ان تتجه أسعار الإيجارات السكنية في مدينة ابوظبي وجزرها وضواحيها إلى مزيد من التراجع خلال أشهر الصيف.

وحسب الصحيفة فإن نسبة التراجع داخل مدينة ابوظبي بلغ 5 % و20 % في الضواحي، فيما بلغت نسبة الانخفاض في إيجارات المكاتب داخل وخارج المدينة 30%.

وقالت إن 3 أسباب وراء التراجع تتمثل في معروض كبير جديد في جزيرة الريم وأبوظبي وتدني الطلب على البنايات القديمة بالإضافة للإخلاءات من بنايات جزيرة أبوظبي للبحث عن سكن أرخص في الضواحي.

Print Friendly

تعليقات

comments

اقرأ ايضا  "أبوظبي "يعمق خسائرة بالمنتصف بفعل تراجع القطاعات الرئيسية
Tags:أبوظبيإيجاروحدات
share on:
امل صبرى

امل صبرى

اخبار ذات صله

share
  • /

“الإسكان”: طرح كراسات الشروط لبناء 110 آلاف وحدة سكنية

share
  • /

“أرابتك” تعلن كامل تفاصيل هيكلة رأس مالها

743 مليون درهم قيمة تصرفات العقارات في دبي اليوم

“سيمنس” تنشئ مقرا عالميا للخدمات اللوجستية بموقع “إكسبو 2020”

share on: