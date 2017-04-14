أسعار الإيجارات السكنية والتجارية في أبوظبي تشهد تراجعاً

نقلت صحيفة “البيان” عن خبراء عقاريين وشركات وساطة قولهم أن الإيجارات السكنية والتجارية في إمارة أبوظبي تشهد تراجعا تدريجيا منذ شهر مارس الماضي، مشيرين إلى أن هذا التراجع هو الأكبر من نوعه خلال السنوات الخمس الماضية.

وتوقعو ان تتجه أسعار الإيجارات السكنية في مدينة ابوظبي وجزرها وضواحيها إلى مزيد من التراجع خلال أشهر الصيف.

وحسب الصحيفة فإن نسبة التراجع داخل مدينة ابوظبي بلغ 5 % و20 % في الضواحي، فيما بلغت نسبة الانخفاض في إيجارات المكاتب داخل وخارج المدينة 30%.

وقالت إن 3 أسباب وراء التراجع تتمثل في معروض كبير جديد في جزيرة الريم وأبوظبي وتدني الطلب على البنايات القديمة بالإضافة للإخلاءات من بنايات جزيرة أبوظبي للبحث عن سكن أرخص في الضواحي.