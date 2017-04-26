أسعار “أوبك” عند 49.21 دولار للبرميل

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أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” أن سعر سلة خاماتها الـ 13 وصل أمس الثلاثاء الى 49.21 دولار للبرميل مقارنة بسعر اليوم الذي قبله 49.64 دولار.

وتضم سلة خامات “أوبك” – التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الانتاج – الانواع التالية : خام مربان الإماراتي وخام مزيج صحارى الجزائري والايراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام التصدير الكويتي وخام السدر الليبي وخام بوني الخفيف النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي والخام الفنزويلي ميراي وجيراسول الأنغولي وربيع الخفيف الغابوني وأورينت الاكوادوري.

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Tags:أسعارأٍسواقأوبك
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امل صبرى

امل صبرى

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