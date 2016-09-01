أستراليا تصدر أوراقا مالية بعلامات ملموسة لفاقدي البصر

يبدأ في الأول من سبتمبر/أيلول تداول ورقة مالية جديدة في أستراليا مصممة لمساعدة من يعانون من فقدان البصر أو ضعفه.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية ABC أن الورقة من فئة 5 دولارات ستحوي علامات عبارة عن نقطتين بارزتين ملموستين على الجانبين مما يسمح لمن لا يستطيع رؤيتها التعرف على قيمتها باللمس.

وقال بروس ماكجاير من منظمة البصر الأسترالية غير الهادفة للربح إنها الورقة المالية الأولى ذات العلامات الملموسة وتمثل انفراجة كبيرة “فلأول مرة في تاريخ العملة الأسترالية يمكن لمن فقد البصر أو يعاني من ضعفه معرفة قيمة ورقة نقدية على الفور.”

وأضاف أن هذا التغيير سيساعد 360.000 أسترالي.

ويعتمد المكفوفون أو ضعيفو البصر حاليا على الآخرين لمعرفة قيمة العملة. والبعض يستخدم أدوات قياس مثل تطبيقات الهواتف الذكية.

وجاء التصميم الجديد عقب التماس تقدم به الشاب كونور ماكلويد عام 2012، الذي ولد مكفوفا، هو ووالدته.

وجمع الالتماس 57.000 توقيع فحصل على المصداقية التي أقنعت بنك الاحتياطي الأسترالي بعمل التغيير.

وكتب كونور في موقع نيوز دوت كوم أو يقول: “الآن عندما أكبر لن يكون علي الاعتماد على الثقة بأن الناس سيعطونني دائما الباقي الحقيقي لأي معاملة مالية، فبوسعي لمس العلامات على الأوراق المالية وإبلاغهم إن أعطوني مبلغا خاطئا.”

وسيصدر بنك انجلترا من العام القادم أوراقا مالية من فئة 10 و20 جنيها إسترلينيا بعلامات ملموسة.

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