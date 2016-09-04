أستراليا تؤكد التزامها بالتوصل لاتفاق تجارة حرة مع بريطانيا

قال رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم ترنبول يوم الأحد إن بلاده وبريطانيا ملتزمتان بقوة بالتوصل إلى اتفاق مبكر للتجارة الحرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف للصحفيين على هامش قمة مجموعة العشرين بمدينة هانغتشو في شرق الصين “أنا ورئيسة الوزراء (البريطانية تيريزا) ماي ملتزمان بالتوصل إلى اتفاق مبكر للتجارة الحرة كي تكون الأسواق مفتوحة على مصراعيها بين أستراليا وبريطانيا عندما تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي.”

وأضاف “ينبغي أن يتوصلوا إلى اتفاقات للتجارة الحرة ونحن متحمسون وداعمون ونقدم لبريطانيا كل ما يمكننا تقديمه من مساعدة على المستوى الفني.”

كان تصويت البريطانيين في يونيو حزيران لصالح الخروج من الاتحاد المكون من 28 دولة قد أصاب أسواق المال بالصدمة توقعا لحالة ركود مع دخول بريطانيا في عملية تمتد لسنوات للانفصال عن أكبر حليف تجاري لها وخط دور جديد لها في الاقتصاد العالمي.

وقالت ماي يوم الأحد وهي في طريقها لحضور قمة مجموعة العشرين إن اقتصاد بلادها سيعاني نتيجة لقرار ترك الاتحاد الأوروبي وذلك رغم البيانات الاقتصادية التي أظهرت في الآونة الأخيرة أن التأثير لن يكون سيئا إلى الحد الذي تشير إليه التوقعات.

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