“أريج” تصادق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 5 %

صادقت الجمعية العمومية للمجموعة العربية للتأمين “أريج” المنعقدة أمس الموافق 20 مارس 2017، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 5%(ما يعادل 5 سنتات لكل سهم) من رأس المال عن عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:
الأرباح النقدية
رأس المال الحالي
220.0 مليون دولار
عدد الأسهم الحالي
220.0 مليون سهم
القيمة الاسمية
1 دولار
نسبة التوزيع
5 % (ما يعادل 5 سنتات لكل سهم)
إجمالي الأرباح الموزعة
9.9 مليون دولار – بعد خصم أسهم الخزينة
آخر يوم مشاركة
20 مارس 2017
تاريخ الاستحقاق
22 مارس 2017
تاريخ التوزيع
30 مارس 2017