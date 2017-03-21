“أريج” تصادق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 5 %

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صادقت الجمعية العمومية للمجموعة العربية للتأمين “أريج” المنعقدة أمس الموافق 20 مارس 2017، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 5%(ما يعادل 5 سنتات لكل سهم) من رأس المال عن عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:

الأرباح النقدية

رأس المال الحالي

220.0 مليون دولار

عدد الأسهم الحالي

220.0 مليون سهم

القيمة الاسمية

1 دولار

نسبة التوزيع

5 % (ما يعادل 5 سنتات لكل سهم)

إجمالي الأرباح الموزعة

9.9 مليون  دولار – بعد خصم أسهم الخزينة

آخر يوم مشاركة

20 مارس 2017

تاريخ الاستحقاق

22 مارس 2017

تاريخ التوزيع

30 مارس 2017

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Tags:#أرباحأريجتوزيع
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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