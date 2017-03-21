“أريج” تصادق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 5 %

صادقت الجمعية العمومية للمجموعة العربية للتأمين “أريج” المنعقدة أمس الموافق 20 مارس 2017، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 5%(ما يعادل 5 سنتات لكل سهم) من رأس المال عن عام 2016، كما يوضح الجدول التالي:

الأرباح النقدية رأس المال الحالي 220.0 مليون دولار عدد الأسهم الحالي 220.0 مليون سهم القيمة الاسمية 1 دولار نسبة التوزيع 5 % (ما يعادل 5 سنتات لكل سهم) إجمالي الأرباح الموزعة 9.9 مليون دولار – بعد خصم أسهم الخزينة آخر يوم مشاركة 20 مارس 2017 تاريخ الاستحقاق 22 مارس 2017 تاريخ التوزيع 30 مارس 2017