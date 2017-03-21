“أركان” تظهر تسجيل خسائر قدرها 82.3 مليون درهم خلال 2016

أظهرت النتائج المالية المدققة لشركة “أركان لمواد البناء” المتخصصة في تشغيل والمتاجرة والاستثمار في المشاريع الصناعية والشركات التجارية في مجال مواد البناء، تسجيل خسائر قدرها 82.3 مليون درهم، مقابل تحقيق أرباحا قدرها 101.11 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت الشركة قد أعلنت من خلا لنتائجها الأولية عن تحقيقها أرباحا قدرها 75.7 مليون درهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، مقارنة بأرباح قدرها 101.1 مليون درهم خلال عام 2015.

وأرجعت الشركة سبب تعديل النتائج المالية إلى إطفاء خسائر قيمة شطب أصول مصنع الإمارات للأسمنت البالغة 152 مليون درهم، بالإضافة إلى تكاليف الانقطاع عن العمل والتي بلغت 6 ملايين درهم، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل الفترة 2015 2016 التغير الإيرادات(مليون درهم) 876.9 812.8 ( 7 % ) الربح الصافي(مليون درهم) 101.1 ( 82.3 ) — متوسط عدد الأسهم(مليون سهم ) 1750 1750 — ربح السهم(فلس/للسهم) 5.8 ( 4.7 ) —