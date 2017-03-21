“أركان” تظهر تسجيل خسائر قدرها 82.3 مليون درهم خلال 2016

أظهرت النتائج المالية المدققة لشركة “أركان لمواد البناء” المتخصصة في تشغيل والمتاجرة والاستثمار في المشاريع الصناعية والشركات التجارية في مجال مواد البناء، تسجيل خسائر قدرها 82.3 مليون درهم، مقابل تحقيق أرباحا قدرها 101.11 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكانت الشركة قد أعلنت من خلا لنتائجها الأولية عن تحقيقها أرباحا قدرها 75.7 مليون درهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، مقارنة بأرباح قدرها 101.1 مليون درهم خلال عام 2015.
وأرجعت الشركة سبب تعديل النتائج المالية إلى إطفاء خسائر قيمة شطب أصول مصنع الإمارات للأسمنت البالغة 152 مليون درهم، بالإضافة إلى تكاليف الانقطاع عن العمل والتي بلغت 6 ملايين درهم، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
2015
2016
التغير
الإيرادات(مليون درهم)
876.9
812.8
( 7 % )
الربح الصافي(مليون درهم)
101.1
( 82.3 )
—
متوسط عدد الأسهم(مليون سهم )
1750
1750
—
ربح السهم(فلس/للسهم)
5.8
( 4.7 )
—
تطور الإيرادات والأرباح الصافية لـ”أركان” منذ بداية عام 2014
الفترة
الإيرادات( مليون درهم)
الربح الصافي( مليون درهم)
ربح السهم(فلس/للسهم)
2014
الربع الأول 2014
129.3
13.3
0.8
الربع الثاني 2014
237.3
16.8
1.0
الربع الثالث 2014
165.1
24.9
1.4
الربع الرابع 2014
220.1
25.0
1.4
2015
الربع الأول 2015
220.1
30.5
1.7
الربع الثاني 2015
223.9
27.3
1.6
الربع الثالث 2015
222.4
23.2
1.3
الربع الرابع 2015
210.5
20.1
1.1
2016
الربع الأول 2016
212.3
30.7
1.8
الربع الثاني 2016
199.0
9.4
0.5
الربع الثالث 2016
184.6
14.6
0.8
الربع الرابع 2016
216.9
( 137.0 )
( 7.8 )