“أركان” تظهر تسجيل خسائر قدرها 82.3 مليون درهم خلال 2016

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أظهرت النتائج المالية المدققة لشركة “أركان لمواد البناء” المتخصصة في تشغيل والمتاجرة والاستثمار في المشاريع الصناعية والشركات التجارية في مجال مواد البناء، تسجيل خسائر قدرها 82.3 مليون درهم، مقابل تحقيق أرباحا قدرها 101.11 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت الشركة قد أعلنت من خلا لنتائجها الأولية  عن تحقيقها أرباحا قدرها 75.7 مليون درهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، مقارنة بأرباح قدرها 101.1 مليون درهم خلال عام 2015.

وأرجعت الشركة سبب تعديل النتائج المالية إلى إطفاء خسائر قيمة شطب أصول مصنع الإمارات للأسمنت البالغة 152 مليون درهم، بالإضافة إلى تكاليف الانقطاع عن العمل والتي بلغت 6 ملايين درهم، كما يوضح الجدول التالي:

قائمة الدخل

الفترة

2015

2016

التغير

الإيرادات(مليون درهم)

876.9

812.8

( 7 % )

الربح الصافي(مليون درهم)

101.1

( 82.3 )

متوسط عدد الأسهم(مليون سهم )

1750

1750

ربح السهم(فلس/للسهم)

5.8

( 4.7 )

تطور الإيرادات والأرباح الصافية لـ”أركان” منذ بداية عام 2014

الفترة

الإيرادات( مليون درهم)

الربح الصافي( مليون درهم)

ربح السهم(فلس/للسهم)

2014

الربع الأول 2014

129.3

13.3

0.8

الربع الثاني 2014

237.3

16.8

1.0

الربع الثالث 2014

165.1

24.9

1.4

الربع الرابع 2014

220.1

25.0

1.4

2015

الربع الأول 2015

220.1

30.5

1.7

الربع الثاني 2015

223.9

27.3

1.6

الربع الثالث 2015

222.4

23.2

1.3

الربع الرابع 2015

210.5

20.1

1.1

2016

الربع الأول 2016

212.3

30.7

1.8

الربع الثاني 2016

199.0

9.4

0.5

الربع الثالث 2016

184.6

14.6

0.8

الربع الرابع 2016

216.9

( 137.0 )

( 7.8 )

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Tags:#أرباحأركانأٍسواق
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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