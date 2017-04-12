“أرزان ثروات” تحقق نتائج مميزة من تخارجها من مشروع في نيويورك

أعلنت شركة ارزان ثروات والتي تخضع لاشراف سلطة دبي للخدمات المالية بانها قدمت استشارة ناجحة لعملائها لبيع احد استثماراتهم السكنية فيمشروع 25 Mercer Street في مدينة نيويورك – الولايات المتحدة الامريكية.

والجدير بالذكر بأنه تم شراء العقار في نوفمبر 2014 كجزء من استراتيجية الاستثمار الخاص بتجديد وتطوير العقارات السكنية المستهدفة في المدن العالمية الرئيسية مثلنيويورك ولندن. هذا وقد خضع العقار لتجديدات داخلية شاملة مع الحفاظ على الواجهة القديمة المميزة حيث تم تحويل الشقق السكنية القديمة الى وحدات سكنية فاخرة للبيع.

ويتضمن المشروع على عدد 3 شقق سكنية موزعة على ثلاثة أدوار وشقة سكنية مكونة من دورين (دوبلكس) بالإضافة الى سكن خاص يتكون من ثلاثة أدوار. هذا ويعتبر العقار مميز وفريد من نوعه كونه يمثل إحدى مباني نيويورك القليلة التي مازالت تحتفظ على الأعمدة الحديدية القديمة ، وقد تم استخدامها كجزء رئيسي من التصميم الداخلي. والجدير بالذكر بأن إحدى هذه الشقق فازت بلقب أجمل شقة في نيويورك في نوفمبر عام 2016 من قبل إحدى المجلات المختصة بشؤون العمارة.

وقد حقق المشروع عوائد مميزة نتيجة بيع كامل الوحدات بأسعار تجاوزت التوقعات الأولية، حيث بلغت إيرادات المبيعات الإجمالية أكثر من 52 مليون دولار أمريكي، وبالتالي أصبح معدل العائد الداخلي للاستثمار 23.5% ، متجاوزاً المعدل الداخلي من 18- 20% الذي كان متوقعاً في دراسة الجدوى الاستثمارية. ونظراً لنجاح مشروع 25 Mercer Street، أبلغ المستثمرون أرزان ثروات رغبتهم في إعادة استثمار عائداتهم في مشاريع مماثلة في مدينة نيويورك.

وعلق السيد مهند محمد أبو الحسن – الرئيس التنفيذي لأرزان ثروات:

” في حين أن أرزان ثروات تركز وتتميز في تقديم الاستشارات الاستثمارية لعملائها في الأصول الآمنة والمدرة للدخل، إلا أنها تقدم كذلك المشورة لعملائها في الفرص الاستثمارية ذات العوائد المرتفعة بعد دراسة المخاطر وتحديدها، ومن هذه الفرص التطوير العقاري السكني محدود المخاطر، حيث أنها تختصر هذه الاستثمارات في المدن العالمية الكبيرة والرئيسية والتي تتقلص معها مخاطر البناء والتطوير، وذلك لحجم الطلب عليها عالمياً ومحدودية كمية المعروض.

ونحن سعداء جداً بان هذا المشروع الأول في استراتيجية الاستثمار الخاص بتجديد وتطوير العقارات السكنية لدينا، وقد حقق عوائد تجاوزت التوقعات، ونحن ممتنون لعملائنا على ثقتهم المستمرة في قدراتنا ورغبتهم في متابعة مشاريع أخرى مع أرزان ثروات. كما اننا نتطلع إلى مواصلة إسداء المشورة لهم بشأن مشاريع نيويورك المقبلة من هذا النوع”.