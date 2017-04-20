أرباح مورجان ستانلي تقفز 74% في الربع الأول

share on:

أظهرت نتائج أعمال بنك مورجان ستانلي قفزة نسبتها 74 بالمئة في أرباحه الفصلية بدعم من ارتفاع عائدات أنشطة التداول.
وارتفعت الأرباح العائدة للمساهمين العاديين إلى 1.84 مليار دولار في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار من 1.06 ميار دولار قبل عام، بينما ارتفعت ربحية السهم إلى دولار من 55 سنتا.
وكان متوسط توقعات المحللين أن يحقق البنك ربحا قدره 89 سنتا للسهم وفقا لخدمة تومسون رويترز آي/بي/إي/إس.
وظلت أنشطة تداول السندات قوية في وول ستريت خلال الربع الأول، مدعومة بالتحول إلى أسعار الفائدة الأعلى.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الفائدة مرتين خلال ثلاثة أشهر، حيث رفعها في ديسمبر كانون الأول ثم في مارس آذار.
وارتفعت إيرادات البنك من أنشطة تداول أدوات الدخل الثابت إلى 1.7 مليار دولار من 873 مليون دولار.

Print Friendly

تعليقات

comments

اقرأ ايضا  الجنيه يواصل التراجع في بنوك مصر
Tags:البنك المركزي الأمريكيبنوكمورجان ستانلي
share on:
ولاء على

ولاء على

اخبار ذات صله

share
  • /

المزروعي: تصحيح جديد لأسعار النفط في النصف الثاني

share
  • /

“الإمارات” تخفض رحلاتها إلى 5 محطات أميركية

نمو أرباح «الإمارات دبي الوطني» الفصلية 4 %

الكويت: رقابة لاحقة على بيانات الشركات المدرجة

share on: