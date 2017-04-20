أرباح مورجان ستانلي تقفز 74% في الربع الأول

أظهرت نتائج أعمال بنك مورجان ستانلي قفزة نسبتها 74 بالمئة في أرباحه الفصلية بدعم من ارتفاع عائدات أنشطة التداول.

وارتفعت الأرباح العائدة للمساهمين العاديين إلى 1.84 مليار دولار في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار من 1.06 ميار دولار قبل عام، بينما ارتفعت ربحية السهم إلى دولار من 55 سنتا.

وكان متوسط توقعات المحللين أن يحقق البنك ربحا قدره 89 سنتا للسهم وفقا لخدمة تومسون رويترز آي/بي/إي/إس.

وظلت أنشطة تداول السندات قوية في وول ستريت خلال الربع الأول، مدعومة بالتحول إلى أسعار الفائدة الأعلى.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الفائدة مرتين خلال ثلاثة أشهر، حيث رفعها في ديسمبر كانون الأول ثم في مارس آذار.

وارتفعت إيرادات البنك من أنشطة تداول أدوات الدخل الثابت إلى 1.7 مليار دولار من 873 مليون دولار.