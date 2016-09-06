أرباح شركات النقل الإماراتية ترتفع 5%

ارتفعت أرباح شركات النقل المُدرجة بسوق دبي المالي بنحو 4.7% في الربع الثاني من العام الجاري، مدفوعة بصعود أرباح الخليج للملاحة وأرامكس، متجاهلة تراجع أرباح العربية للطيران.

وبحسب إحصائية فإن أرباح 3 شركات نقل بلغت 271.80 مليون درهم (73.98 مليون دولار) في الربع الثاني، مقابل 259.66 مليون درهم (70.68 مليون دولار)، خلال الفترة ذاتها من 2015.

وارتفعت إيرادات الشركات الثلاث في الربع الثاني من 2016 بنحو 10.1% إلى 2.07 مليار درهم، مقابل 1.88 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام السابق.

وارتفعت أرباح شركة الخليج للملاحة في الربع الثاني من العام الجاري 57% إلى 8.02 مليون درهم، مقابل أرباح قيمتها 5.11 مليون درهم بالربع الثاني من العام الماضي؛ بسبب ارتفاع الإيرادات التشغيلية 2%، وتحقيق أرباح جراء الاستحواذ على مشروع مشترك بقيمة 1.6 مليون درهم.

وارتفعت أرباح أرامكس الفصلية 29% إلى 132.72 مليون درهم، مقابل 102.98 مليون درهم بالفترة المماثلة من العام السابق، علماً بأن الشركة حققت أرباحاً ناتجة عن عملية استحواذ بقيمة 41.5 مليون درهم.

في المقابل، تراجعت أرباح العربية للطيران الفصلية بنحو 13.5% إلى 131.05 مليون درهم؛ نتيجة ارتفاع التكاليف إلى 731.37 مليون درهم، وزيادة المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 44.8% إلى 45.75 مليون درهم.

وعلى مستوى النصف الأول، فقد ارتفعت أرباح شركات القطاع بنسبة 11% إلى 496.22 مليون درهم، مقارنة 446.99 مليون درهم أرباح نفس الفترة من العام الماضي.

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