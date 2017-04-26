أرباح “ستاندرد تشارترد” تتضاعف خلال الربع الأول

قال بنك “ستاندرد تشارترد” الأربعاء إن أرباحه ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري، على خلفية الإصلاح الهيكلي الذي أجراه، وهو ما عزز التكهنات بعودة المصرف لتوزيع الأرباح مجددًا.

وبلغت أرباح المصرف قبل الضرائب 990 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، أي ما يقرب من ضعف ما حققه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، وذلك بفضل الانخفاض الحاد بالقروض المعدومة، بينما ارتفعت الإيرادات بنسبة 8% إلى 3.6 مليار دولار.

وأعاد “ستاندرد تشارترد” هيكلة أعماله بعدما توسعت بشكل مفرط خلال العقد الأول من القرن الجاري، ما أفسح المجال أمام نمو القروض المعدومة وزاد من معاناة المصرف في سبيل مواكبة المتطلبات التنظيمية المتزايدة.

وبدأ الرئيس التنفيذي “بيل وينترز” الذي تولى القيادة في يونيو/ حزيران 2015، خطة للتخلص من بعض الأصول والأعمال، ويعكف حاليًا على إغلاق أعمال التمويل الرئيسية التي تستحوذ على أسهم في عدة شركات نامية، بعدما سجلت خسائر شديدة.