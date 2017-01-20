أرباح “جازبروم” الروسية تتجاوز 12 مليار دولار

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ارتفع صافي أرباح شركة الخدمات النفطية الروسية “جازبروم” خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.

وسجلت الشركة أرباحاً بلغت 12.36 مليار دولار (737.4 مليار روبل) عن الأشهر التسعة الممتدة من يناير/كانون الثاني حتى سبتمبر/أيلول، ارتفاعاً من 11.57 مليار دولار (690 مليار روبل) في الفترة نفسها من العام 2015.

كما تراجعت أرباح التشغيل خلال الفترة إلى ما يقرب من 9.5 مليار دولار، وهو ما يقترب من نصف مستواها في الفترة نفسها قبل عام.

في الوقت نفسه، شهدت إيرادات الشركة تحسناً طفيفاً عن مستواها قبل عام لتصل إلى 70 مليار دولار (4.32 تريليون روبل).

وأوضحت الشركة في بيانها أن صادراتها من الغاز خلال فترة التسعة أشهر ارتفعت إلى 160.9 مليار متر مكعب من 125.3 مليار متر مكعب قبل عام.

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Tags:#أرباحالسعوديةجازبروم
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امل صبرى

امل صبرى

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