أرباح “توتال” تقفز 56%

وافقت شركة الطاقة الفرنسية “توتال” على أول مشروع رئيسي لها خلال ثلاث سنوات، ورفعت توزيعات الأرباح المرحلية، بفضل نمو صافي الأرباح بأكثر من 50% خلال الربع الأول من العام.

وقالت الشركة في بيانها اليوم، إن صافي الربح المعدل قفز بنسبة 56% إلى 2.6 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام، مقارنة بـ1.6 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي.

واستفادت “توتال” من ارتفاع خام “برنت” القياسي إلى 53.7 دولار للبرميل خلال هذه الفترة، مشيرة إلى أنها ستزيد توزيعات الأرباح المرحلية للمرة الأولى منذ 2014 بنسبة 1.4%.

من ناحية أخرى، أعلنت الشركة موافقتها على تطوير موقع للنفط الصخري في فاكا مورتا، الأرجنتين، وهو أول مشروع رئيسي تعتمده الشركة منذ عام 2014.