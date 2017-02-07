أرباح “بي.بي” بالربع الرابع دون توقعات الخبراء

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أعلنت شركة “بريتش بتروليوم” اليوم الثلاثاء تحقيق أرباح بالربع الرابع جاءت دون توقعات الخبراء مع تراجع إيرادات الشركة من نشاط التكرير.

وقالت الشركة إنها حققت صافي أرباح يبلغ نحو 400 مليون دولار فقط فيما كانت التوقعات تشير إلى تحقيق نحو 567.7 مليون دولار.

وأضافت الشركة أن صافي التدفقات النقدية لها لن يكفي التوزيعات على المستثمرين حتى نهاية العام الجاري.

وارتفعت نسبة صافي ديون الشركة إلى معدلات السيولة بنحو 26.8% مقارنة مع 21.6% في 2015.

وقالت الشركة إنها تستهدف النزول بذلك المعدل إلى نحو 20% بنهاية العام الجاري.

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Tags:#أرباحبي بيشركات
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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