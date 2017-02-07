أرباح “بي.بي”عند أدنى مستوياتها فى 10 سنوات

سجلت شركة بي.بي البريطانية نتائج فصلية دون توقعات المحللين في الربع الأخير من العام الماضي بحسب النتائج المالية للشركة.

كما سجلت تراجعا للعام الثاني على التولي في الأرباح السنوية التي هبطت إلى أدنى مستوى في ما لا يقل عن 10 أعوام.

وهبط صافي ربح الشركة إلى 400 مليون دولار مقارنة مع 560 مليون دولار في توقعات المحللين وإن كان الرقم أفضل من صافي الربح الذي حققته الشركة قبل عام والبالغ 196 مليون دولار.

وقالت الشركة إنها تتوقع ارتفاع الإنتاج في 2017 بفعل سلسلة من المشروعات الجديدة التي ستبدأ الإنتاج لكنها حذرت من أن قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” تقليص الإمدادات قد يلقي بظلاله على الإنتاج.

ومنذ بدأ انهيار أسعار البترول فى 2014، ارتفعت مستويات الاقتراض لأكبر خمس شركات عملاقة وهى «اكسون موبيل»، و«شيفرون كورب»، و«بريتيش بتروليوم»، و«توتال»، و«رويال دتش شيل» حيث بلغ إجمالى ديونهم 220 مليار دولار.

ولكن وصول سعر البرميل إلى 50 دولارا، يمكن أن يجلب الأرباح من جديد دون الاقتراض للمرة الأولى منذ 5 سنوات وفقا لمحللين فى مؤسسة «جيفريز انترناشيونال» المحدودة.

وأضافت الوكالة، أن بعض الشركات ربما تكشف عن نمو الأرباح خلال الأسبوعين المقبلين.

وفى ظل تراجع أسعار البترول، لجأ المنتجون الى خفض مليارات الدولارات فى التكاليف، من خلال تقليص فرص العمل، وإعادة التفاوض على عقود الموردين وإلغاء المشاريع.

وأعلنت شركة «بى بي» البريطانية أنها تعتزم الاحتفاظ بما لا يقل عن 75% من التخفيضات التى بدأتها من قبل، وأعربت شركات أخرى عن خطوات مماثلة.