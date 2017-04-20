أرباح “بي إم دبليو” تقفز خلال الربع الأول

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قالت شركة السيارات الألمانية “بي إم دبليو” الخميس إن أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب ارتفعت بنحو 27% خلال الربع الأول من العام الجاري مع نمو الإيرادات.

وقفزت أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب إلى 3.01 مليار يورو (3.24 مليار دولار) خلال الثلاثة أشهر المنقضية بنهاية مارس/ آذار، من 2.37 مليار يورو خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات “بي إم دبليو” بنسبة 12% إلى 23.45 مليار يورو من 20.85 مليار يورو، لكن هامش الربح قبل الضرائب في أعمال السيارات انخفض إلى 9% من 9.4%.

وأبقت الشركة على رؤيتها للعام الجاري دون تغيير، قائلة إنها تتوقع زيادة طفيفة في الأرباح هذا العام، مع هامش ربح قبل خصم الفوائد والضرائب يتراوح بين 8% و10% في أعمال السيارات الرئيسية.

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Tags:#أرباحبي إم دبليوسيارات
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امل صبرى

امل صبرى

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