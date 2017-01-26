أرباح القطاع الصناعي في الصين ترتفع في 2016

زادت أرباح الشركات الصناعية في الصين بأعلى نسبة في ثلاثة أعوام في العام الماضي حيث أدت طفرة في قطاع التشييد إلى موجة ارتفاع في أسعار مواد البناء مثل الصلب والأسمنت وهو ما منح بدوره الشركات مزيدا من المرونة للبدء في تسوية ديونها المتراكمة.

ويوحي نمو الأرباح القوي بنسبة 8.5 بالمئة في العام الماضي باحتمال حدوث انتعاش قوي في الاستثمار الصناعي في 2017 وإن كان العديد من المحللين ما زالوا يتوقعون تباطؤ النمو الاقتصادي الكلي للصين إلى نحو 6.5 بالمئة في العام الحالي مقابل 6.7 بالمئة في 2016.

وانخفضت الأرباح الصناعية 2.3 بالمئة في عام 2015.

وقال المكتب الوطني للإحصاءات يوم الخميس إن الأرباح في ديسمبر كانون الأول زادت 2.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 844.4 مليار يوان (122.76 مليار دولار) في تباطؤ حاد عن نمو 14.5 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني.

لكن انتعاش الأرباح ظل متفاوتا بين شركات القطاع الصناعي حيث حققت شركات استخراج الفحم ومصانع الصلب ومصافي تكرير النفط أرباحا أعلى عن بقية الشركات.

وزادت أرباح قطاع استخراج الفحم 223.6 بالمئة في عام 2016 فيما زادت أرباح شركات إنتاج وتصنيع الحديد والصلب 232.3 بالمئة.

وتراجعت أرباح الشركات التي تصنع أجهزة الكمبيوتر وغيرها من المعدات الالكترونية 10.5 بالمئة في ديسمبر كانون الأول بعد نموها 45.4 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني. وقد يكون ذلك نتيجة انخفاض عدد المنتجات الجديدة التي تم إطلاقها في نهاية العام الماضي.

وكان أداء الشركات المملوكة للدولة أسوأ من القطاع الصناعي الأوسع نطاقا حيث زادت أرباح الشركات الحكومية 1.7 بالمئة فقط في عام 2016 وفقا لما أعلنته وزارة المالية اليوم.

وقالت صحيفة حكومية نقلا عن وزير الصناعة الصيني مياو وي في ديسمبر كانون الأول إن الإنتاج الصناعي للصين سينمو على الأرجح بنحو ستة بالمئة في عام 2017 وهي نفس وتيرة النمو في 2016.