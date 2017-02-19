أرباح “إمباور” تصل إلى 641 مليون درهم

وتوقع أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ “إمباور”، ارتفاع أرباح الشركة للعام 2017، إلى 675 مليون درهم على الأقل، مع ارتفاع الإيرادات إلى 2.2 مليار درهم للعام نفسه.

وأشار إلى أن الشركة جاهزة للطرح العام إذا ما قررت ذلك وقد درست هذا الأمر، ولكنه لاتوجد خطط حالية لطرحها.

وتملك هيئة كهرباء ومياه دبي نحو 70 % من الشركة، بينما تملك تيكوم 30 % منها.

وتعتبر “إمباور” أحد أكبر شركات تبريد المناطق في الشرق الأوسط، حيث تقوم بتشغيل وادارة 69 محطة تبريد في عدد من المشاريع الكبيرة في دبي، كما ارتفع عدد المباني التي تعمل وفق خدمة تبريد المناطق التي تقدمها الشركة لـ 920 مبنى مقارنة بـ 810 مبنى عام 2015.