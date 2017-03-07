“أرامكو ” و”شل” تتوصلان إلى اتفاق نهائي بشأن تقسيم أصول “موتيفا”

وقَّعت “أرامكو السعودية” وشركة رويال داتش شل “شل” اتفاقيات نهائية لتقسيم وتحويل أصول والتزامات وأعمال المشروع المشترك موتيفا إنتربرايزيز إل. إل. سي “موتيفا”.

وقالت شركة “أرامكو” في بيان صحفي لها، إن شروط الاتفاقيات تنص على احتفاظ شركة التكرير السعودية التابعة المملوكة لها بالكامل بالأصول الآتية:

– اسم شركة موتيفا إل. إل. سي وكيانها القانوني اللذان ستستخدمهما “موتيفا” في مواصلة أعمالها كشركة قائمة في ولاية تكساس الأمريكية لتكرير وتوزيع وتسويق البنزين والديزل وغيرهما من المنتجات البترولية.

– المصفاة التي تبلغ طاقتها التكريرية 600 ألف برميل في اليوم في بورت آرثر بولاية تكساس، وهي جزء من مجمع يضم أيضًا معملًا لتصنيع زيوت الأساس بطاقة 40 ألف برميل في اليوم.

– شبكة من 24 محطة توزيع تصل سعتها التخزينية الإجمالية إلى 11.1 مليون برميل، وتدعم هذه المرافق توريد المنتجات البترولية إلى نحو 5300 من مراكز الخدمة التي تحمل علامة “شل” التجارية ومنافذ تجارة الجملة غير الحاملة لعلامة تجارية، وكذلك تخزين المنتجات للعملاء الخارجين.

ويكون لموتيفا الحق الحصري في بيع البنزين والديزل تحت علامة “شل” التجارية في ولايات جورجيا ونورث كارولينا وساوث كارولينا وفرجينيا وميريلاند وواشنطن العاصمة، وكذلك في معظم أجزاء ولاية فلوريدا والشطر الشرقي من ولاية تكساس.

وأشارت الشركة إلى أن الصفقة تخضع لموافقة الجهات الرقابية، ويتوقع إتمامها في الربع الثاني من العام الجاري 2017م.